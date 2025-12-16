Ричмонд
Народный артист Назаров вспомнил о съемках у Светланы Дружининой

Актер Юрий Назаров рассказал, что в Светлане Дружининой сочетаются ум и красота
Юрий Назаров
Юрий НазаровИсточник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Назаров в беседе с «Газетой.Ru» вспомнил о съемках у режиссера Светланы Дружининой. Он признался, что она является редким исключением, когда в женщине сочетаются ум и красота.

К юбилею знаменитости Назаров рассказал, что о работе с кинематографистом у него остались только положительные впечатления. Он снимался в ее фильме «Исполнение желаний». По словам актера, несмотря на звездный статус, режиссер всегда ко всем обращалась с уважением как на съемочной площадке, так и за ее пределами.

«Все было замечательно, и общение у нее со всеми звездами всегда прекрасное. У меня бывало иногда не со всеми все хорошо, но со Светланой Сергеевной всегда было прекрасно. Умница, красавица. Редкое исключение, когда в человеке сочетаются ум и красота. Ей уже 90 лет! Красавица моя ненаглядная. И пойди вот скажи, что ей 90! Самое приятное, что, невзирая на звездность, она осталась человеком. Редко так бывает. Порой звездность уносит далеко-далеко. Так случается со слабым изначально человеком. А она всегда сильная, поэтому у нее никогда подобного не было», — поделился актер.

Юрий Назаров признался, что иногда Светлана Дружинина была строгой на съемках, но всегда оставалась справедливой.

Светлана Дружинина
Светлана Дружинина

«Когда мы работали вместе, каждый делал свое дело, никому не мешая и никого не раздражая. Все было замечательно. Вот, понимаете, 90 лет — это неправда. Моложе она. Очень хороший человек. Даже слов не хватает, чтобы описать, какая она! Если строгой была, то всегда по делу. Но всегда она обращалась ко всем по-человечески. Не помню, чтобы было: “Я звезда, вы все меня раздражаете”. Со мной подобного не было никогда. Возможно, что-то без меня и было такое, но в моем присутствии она вызывала только восторг», — рассказал Назаров.

16 декабря Светлане Дружининой исполнилось 90 лет. Артистка известна по культовым картинам «Девчата», «Принцесса цирка», «Гардемарины, вперед!», «Тайны дворцовых переворотов».

Ранее стало известно, что Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем.