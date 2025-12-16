Народный артист Назаров вспомнил о съемках у Светланы Дружининой

«Когда мы работали вместе, каждый делал свое дело, никому не мешая и никого не раздражая. Все было замечательно. Вот, понимаете, 90 лет — это неправда. Моложе она. Очень хороший человек. Даже слов не хватает, чтобы описать, какая она! Если строгой была, то всегда по делу. Но всегда она обращалась ко всем по-человечески. Не помню, чтобы было: “Я звезда, вы все меня раздражаете”. Со мной подобного не было никогда. Возможно, что-то без меня и было такое, но в моем присутствии она вызывала только восторг», — рассказал Назаров.