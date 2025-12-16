Ричмонд
Зорькин из «Не родись красивой» расказал, как воспитывает своих дочерей

Актер Артем Семакин признался, что не воспитывает дочек как принцесс
Артем Семакин
Артем Семакин

Актер из сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru», что воспитывает дочерей в «строгой нежности». Он считает, что к девочкам нельзя относиться как к принцессам, так как в будущем им будет сложно столкнуться с реальными проблемами.

На Comic Con Игромир 2025 в Москве Артем Семакин признался, что сейчас все его внимание сосредоточено на младшей дочери, так как старшая уже сама строит свою жизнь.

«Я за строгую нежность. Я не собираюсь выращивать бессмысленных принцесс, которые потом требуют от реальности чего-то невыполнимого. Хочется, чтобы человек разумно подходил ко всем своим шагам, мыслям и чувствам в жизни. Это я говорю о младшей, потому что старшая уже проходит взрослую жизнь. Мы же не воспитатели, дети нам не принадлежат, их можно только чуть-чуть направить в какую-то сторону. Я надеюсь, что у меня будет получаться направлять ее в ту сторону, в которую надо», — поделился актер.

У знаменитости две дочери от разных женщин. Софья родилась в первом браке с актрисой Анастасией Миляевой. Актер мало уделял девочке внимания в детстве, из-за чего сильно жалел. А в 2022 году стало известно, что он стал отцом во второй раз — дочь Серафиму от него родила Татьяна Бабушкина.