Зорькин из «Не родись красивой» расказал, как воспитывает своих дочерей

«Я за строгую нежность. Я не собираюсь выращивать бессмысленных принцесс, которые потом требуют от реальности чего-то невыполнимого. Хочется, чтобы человек разумно подходил ко всем своим шагам, мыслям и чувствам в жизни. Это я говорю о младшей, потому что старшая уже проходит взрослую жизнь. Мы же не воспитатели, дети нам не принадлежат, их можно только чуть-чуть направить в какую-то сторону. Я надеюсь, что у меня будет получаться направлять ее в ту сторону, в которую надо», — поделился актер.