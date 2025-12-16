Путин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем

Первой полнометражной кинокартиной Дружининой стала экранизация романа Вениамина Каверина «Исполнение желаний» (1973). Она также сняла фильмы «Солнце, снова солнце!», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». Но ее наиболее известные режиссерские работы — фильмы о гардемаринах. Во всех них она также выступила в качестве сценариста. Первая часть, «Гардемарины, вперед!» (по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы»), была закончена в 1987 г. Далее последовали продолжения — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины — III» (1992). В 2023 г. вышли фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».