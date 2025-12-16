Мадонна и Гай Ричи впервые за много лет вместе появились на публике

«Понятно, почему некоторые могут осуждать меня, и я их не виню. Однако я горжусь тем, кто я есть, но еще больше горжусь тем, что мои родители собрались в одной комнате и поддерживают меня. Работа должна говорить сама за себя, поэтому выставка и называется “Слова ничего не стоят”», — высказался артист.