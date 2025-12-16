Мадонна и Гай Ричи впервые за много лет вместе появились на публике

Певица Мадонна и режиссер Гай Ричи впервые за долгое время вместе появились на публике. Экс-супруги приехали на открытие художественной выставки их сына в Нью-Йорке. Роко Ричи показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со знаменитыми родителями. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Понятно, почему некоторые могут осуждать меня, и я их не виню. Однако я горжусь тем, кто я есть, но еще больше горжусь тем, что мои родители собрались в одной комнате и поддерживают меня. Работа должна говорить сама за себя, поэтому выставка и называется “Слова ничего не стоят”», — высказался артист.
Мадонна решила публично поддержать сына, восхитившись его талантом.
«Искусство обладает уникальной способностью объединять людей, будь то просмотр фильма в кинотеатре, танцы в ночном клубе или посещение выставки, где люди собрались вокруг картины, — искусство обладает волшебной силой, вдохновляющей на человеческие связи. Спасибо, Рокко, за создание этого опыта вместе с Blood Sweat and Tears. Слова ничего не стоят — это правда», — заявила артистка.
Сын Мадонны и Ричи изучал дизайн в колледже искусств Central Saint Martins и одновременно пробовал себя в модельном бизнесе. Однако художник избегает публичности и редко ведет соцсети, где в основном делится своим творчеством. Личную жизнь Ричи-младший не комментирует и не отвечает на слухи о предполагаемых романах.
