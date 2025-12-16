Звезда «Эмили в Париже» вышла в свет в платье с экстремальным декольте

Звезда «Эмили в Париже» Лили Коллинз появилась на публике в платье с экстремальным декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.
Знаменитость стала гостьей премьеры пятого сезона сериала «Эмили в Париже», которая состоялась 15 декабря. Актриса вышла в свет в черном макси-платье с декольте до пупка, украшенном пайетками и бархатом. Артистка дополнила образ блестящими туфлями на каблуках, серьгами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с черными стрелками и бордовой помадой, а стилист уложил волосы назад.
Лили Коллинз — дочь музыканта Филла Коллинза и Джилл Тэвелман. Когда девочке было семь лет, ее родители развелись. Лили переехала в Лос-Анджелес вместе с матерью. Несмотря на расставание Филла Коллинза и Джилл Тэвелман, звезда «Эмили в Париже» рассказывала в интервью, что не держит обиды на отца.
Ранее Лили Коллинз появилась на публике в топе и брюках.