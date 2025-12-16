Звезда «Не родись красивой» оценил замену актеров искусственным интеллектом

«Продюсеров вряд ли это заденет, потому что это все-таки те люди, которые генерируют, собирают и ищут идеи. Я сейчас в роли продюсера тоже ищу идеи, ищу историй, заявки, сценарии. Продюсер — это человек, который собирает эту конструкцию. А по поводу артистов и сценаристов — мне кажется, что актеров точно можно заменить на компьютерных. Выйдет спокойнее и дешевле. Шучу, конечно. Мне кажется, в эту сторону есть угроза. Но все, что я читаю и читал, созданное ИИ — это все бездушно. Без живого человека, мне кажется, хорошую историю не написать. Все равно редактирует это все человек, делает все человек. И подгоняется это под человеческие критерии. Ну, наверное, через какое-то время, лет через 50, через 100, может быть, ИИ достигнет такого уровня, когда это совершенно будет неотличимо. А боюсь ли я этого? Да, слушайте, не знаю. Я людей не очень люблю. А машины меня не пугают. Машину можно всегда отключить», — рассказал Артем Семакин.