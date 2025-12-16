Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Не родись красивой» оценил замену актеров искусственным интеллектом

Актер Артем Семакин рассказал, что считает угрозой ИИ для актерской профессии
Артем Семакин
Артем СемакинИсточник: кадр из сериала «Кибердеревня»

Звезда сериала «Не родись красивой» Артем Семакин рассказал «Газете.Ru» на Comic Con Игромир 2025 в Москве, что актеров и сценаристов через несколько лет сможет заменить искусственный интеллект. При этом, по его мнению, продюсеров это не коснется.

Артист отметил — больше всего под угрозой именно те, кто задействован в кадре. Хотя он считает, что, если профессия актера и исчезнет, то еще нескоро.

«Продюсеров вряд ли это заденет, потому что это все-таки те люди, которые генерируют, собирают и ищут идеи. Я сейчас в роли продюсера тоже ищу идеи, ищу историй, заявки, сценарии. Продюсер — это человек, который собирает эту конструкцию. А по поводу артистов и сценаристов — мне кажется, что актеров точно можно заменить на компьютерных. Выйдет спокойнее и дешевле. Шучу, конечно. Мне кажется, в эту сторону есть угроза. Но все, что я читаю и читал, созданное ИИ — это все бездушно. Без живого человека, мне кажется, хорошую историю не написать. Все равно редактирует это все человек, делает все человек. И подгоняется это под человеческие критерии. Ну, наверное, через какое-то время, лет через 50, через 100, может быть, ИИ достигнет такого уровня, когда это совершенно будет неотличимо. А боюсь ли я этого? Да, слушайте, не знаю. Я людей не очень люблю. А машины меня не пугают. Машину можно всегда отключить», — рассказал Артем Семакин.

На Comic Con актер представлял второй сезон сериала «Кибердеревня», в котором тоже поднимается тема новых технологий. Артем Семакин поделился, что работа над второй частью была для него «умнее и тоньше».

«Вся линия с моей голографической женой стала объемней. И финал, я надеюсь, очень понравится зрителю, потому что там есть хорошая драматическая нотка, которую я как артист очень люблю. По поводу съемок — у нас классная команда ребят, которые это все делают. Каждый раз получаешь большое удовольствие, приезжая на съемочную смену, как на праздник. Я не помню особо каких-то трудностей на съемках ни в первом сезоне, ни во втором. Хотелось помогать прежде всего режиссеру, делать все по-максимуму быстро, корректно, и это для того, чтобы все сложилось. Потому что проект любим и не только зрителями, но и артистами, всей командой. Естественно, из-за графика и объема было тяжело, потому что все нужно было снять в небольшие сроки. Но все вышло достойно, и результат это доказывает — рейтинги второго сезона очень хорошие», — признался актер.