Дмитрий Певцов показал, как сейчас выглядит его супруга Ольга Дроздова

Актер Дмитрий Певцов поделился с подписчиками редким снимком своей супруги, актрисы Ольги Дроздовой. Как сообщает Life.ru, на фотографии, опубликованной в личном блоге Певцова, артистка предстала в эффектном образе — коротком черном платье, ярко-красных туфлях, с объемной прической и выразительной красной помадой.
«Самый главный Человек в моей жизни, моя супруга Ольга Дроздова посмотрела премьеру спектакля “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”… И… Очень хвалила! Если учесть, что более грозного критика в моей жизни не существует, можно сказать уверенно, что премьера УДАЛАСЬ!», — подчеркнул он в подписи к фотографии.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе с 1994 года. Они познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» и воспитывают двоих детей — сына Елисея и приемную дочь Алену.
Ранее Дмитрий Певцов появился на публике с женой и приемной дочерью.