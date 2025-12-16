Ричмонд
Дмитрий Певцов показал, как сейчас выглядит его супруга Ольга Дроздова

Пара вместе с 1994 года
Ольга Дроздова / фото: соцсети
Ольга Дроздова / фото: соцсети

Актер Дмитрий Певцов поделился с подписчиками редким снимком своей супруги, актрисы Ольги Дроздовой. Как сообщает Life.ru, на фотографии, опубликованной в  личном блоге Певцова, артистка предстала в эффектном образе — коротком черном платье, ярко-красных туфлях, с объемной прической и выразительной красной помадой.

«Самый главный Человек в моей жизни, моя супруга Ольга Дроздова посмотрела премьеру спектакля “РЕПЕТИЦИЯ ОРКЕСТРА”… И… Очень хвалила! Если учесть, что более грозного критика в моей жизни не существует, можно сказать уверенно, что премьера УДАЛАСЬ!», — подчеркнул он в подписи к фотографии.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов вместе с 1994 года. Они познакомились на съемках фильма «Прогулка по эшафоту» и воспитывают двоих детей — сына Елисея и приемную дочь Алену.

Ранее Дмитрий Певцов появился на публике с женой и приемной дочерью.