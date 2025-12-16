Орландо Блум раскрыл, какой должна быть его идеальная возлюбленная

Орландо Блум знает, чего ищет в партнерше. Напомним, он и Кэти Перри разорвали помолвку в июне этого года и официально подтвердили расставание в июле. В новом видео в соцсетях 48-летнего актера спросили, «какую женщину рядом он предпочтет: стильную или богатую». Орландо рассмеялся, но тем не менее дал ответ. Он признался, что хотел бы «и то, и другое».
Позже в ролике Блум дал совет тем, кто переживает «трудные времена». Актер поделился ободряющим посланием: «Действуйте, вставайте, придерживайтесь распорядка дня, делайте все, что угодно. Прислушивайтесь к своему телу, выбирайтесь из своих мыслей, если вы в них зациклены. Продолжайте творить». Интервью состоялось на фоне развивающихся отношений Кэти Перри с Джастином Трюдо.
Ранее стало известно, как Кэти Перри планирует встретить Новый год после разрыва с Блумом.