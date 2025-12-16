Ричмонд
Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером накануне премьеры нового «Аватара»

По оценкам Forbes, личное состояние режиссера сейчас составляет $1,1 млрд
Джеймс Кэмерон
Джеймс КэмеронИсточник: Alloverpress

Канадский режиссер Джеймс Кэмерон официально стал долларовым миллиардером. Об этом сообщает Forbes.

Этот рубеж Кэмерон преодолел за несколько дней до премьеры своего нового фильма «Аватар: Пламя и пепел», третьей части франшизы «Аватар», в которую входят «Аватар» 2009 года (самый кассовый фильм всех времен с $2,9 млрд, собранными в прокате) и «Аватар: Путь воды» 2022 года (третий самый кассовый фильм всех времен с $2,3 млрд).

«Начиная с 1980-х годов, с “Терминатора” и “Чужих”, и заканчивая “Титаником” и первыми двумя фильмами “Аватар”, фильмы Кэмерона в совокупности собрали в мировом прокате почти $9 млрд, и его доля в этих доходах составляет основную часть личного состояния, которое, по оценкам Forbes, сейчас составляет $1,1 млрд. Это ставит Кэмерона в крайне короткий список кинематографистов, достигших статуса миллиардера — рядом с Джорджем Лукасом, Стивеном Спилбергом, Питером Джексоном и Тайлером Перри», — пишет издание.

Forbes предполагает, что Кэмерон заработает на новом «Аватаре» не менее $200 млн (до вычета налогов и сборов).

В начале декабря стало известно, что российские кинотеатры отказались от параллельного проката «Аватара 3» в Новый год.