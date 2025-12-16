На презентации сериала «Фурия» про комикс-вселенной Bubble в рамках фестиваля поп-культуры Comic Con Игромир Юлия Пересильд рассказала о своей героине. 41-летняя актриса играет Анну — сурового лидера секретной организации под названием «Братство».
«Нас с Анной многое объединяет. Мне кажется, что внешняя жесткость, которую она часто проявляет, борется с ее умением любить и верить. И в этом мы с ней похожи», — отметила актриса. — Какие-то нежные чувства в ней прорываются, но жесткость и порядок побеждают. Во мне, наверное, все наоборот».
«Не могу спойлерить, — добавила Юлия Пересильд, — но могу сказать одну фразу моей героини: “Справедливость выше закона”».
Также звезда «Вызова» отметила, что «круто быть причастной к созданию новой вселенной».
Главная героиня «Фурии» — Ника Чайкина (Алена Долголенко), сирота с суперспособностями. Она обучается в «Братстве» и в совершенстве овладевает боевыми искусствами, мастерством шпионажа, а также навыками обращения с оружием. Но все, чего она хочет — это найти и наказать тех, кто лишил ее семьи.
Режиссером проекта выступает Александр Хант, известный по фильму «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Другие роли в сериале, премьера которого состоится в 2026 году, исполнят Линара Самирханова, Оливер Мара, Александр Сетейкин, Чингиз Гараев и Сергей Безруков.
