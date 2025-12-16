Актриса Елизавета Боярская показала, как наряжала дома елку с мужем и сыновьями. Звезда сняла весь процесс на видео и поделилась редкими семейными кадрами в Telegram-канале.
«Мы вместе с Максимом уже готовимся к предстоящим праздникам и наряжаем елку всей семьей — это одна из наших новогодних традиций», — отметила артистка.
Знаменитость замужем за коллегой Максимом Матвеевым. У пары двое общих детей: их старшему сыну Андрею 13 лет, а младшему Григорию 7 лет. Боярская недавно впервые показала мальчиков, не скрывая их лица. Она поделилась редкими семейными фото в годовщину свадьбы.
Звезды состоят в браке с 2010 года. Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу». Боярская признавалась в интервью, что влюбилась в мужа с первого взгляда. У актера при встрече не возникло таких чувств — тогда он был женат на коллеге Яне Сексте. Однако во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой.
Через год звезда «Триггера» официально зарегистрировал отношения с Боярской. Артисты расписались в день рождения Матвеева 28 июля 2010 года. Актер объяснял в интервью Светлане Бондарчук, что в тот момент просто совпали их рабочие графики и они смогли расписаться.
Ранее Елизавета Боярская рассказала о борьбе с выгоранием.