Боярская показала, как наряжала дома елку с мужем и сыновьями

Звезды состоят в браке с 2010 года. Пара познакомилась на пробах фильма «Не скажу». Боярская признавалась в интервью, что влюбилась в мужа с первого взгляда. У актера при встрече не возникло таких чувств — тогда он был женат на коллеге Яне Сексте. Однако во время съемок у них завязался роман, и в 2009 году Матвеев развелся с супругой.