Мишустин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем

Первой полнометражной кинокартиной Дружининой стала экранизация романа Вениамина Каверина «Исполнение желаний» (1973). Она также сняла фильмы «Солнце, снова солнце!», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». Но ее наиболее известные режиссерские работы — фильмы о гардемаринах. Во всех них она также выступила в качестве сценариста.