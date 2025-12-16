Ричмонд
Мишустин поздравил Светлану Дружинину с юбилеем

Премьер-министр отметил, что народная артистка России посвятила жизнь беззаветному служению искусству
Светлана Дружинина

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку России Светлану Дружинину с юбилеем. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

«Талантливая актриса, признанный режиссер и сценарист, вы посвятили свою жизнь беззаветному служению искусству, внесли неоценимый вклад в развитие отечественной культуры и кинематографа», — говорится в сообщении.

Премьер отметил, что Дружининой удалось создать запоминающиеся, глубокие, обаятельные образы и фильмы, которые вошли в золотой фонд российского кино.

«Каждую вашу работу отличает фирменный стиль — неповторимая художественная интонация, выразительность, романтика и юмор, так полюбившиеся миллионам зрителей», — добавил он.

Первой полнометражной кинокартиной Дружининой стала экранизация романа Вениамина Каверина «Исполнение желаний» (1973). Она также сняла фильмы «Солнце, снова солнце!», «Сватовство гусара», «Дульсинея Тобосская», «Принцесса цирка». Но ее наиболее известные режиссерские работы — фильмы о гардемаринах. Во всех них она также выступила в качестве сценариста.

Первая часть, «Гардемарины, вперед!» (по роману Нины Соротокиной «Трое из Навигацкой школы»), была закончена в 1987 г. Далее последовали продолжения — «Виват, гардемарины!» (1991) и «Гардемарины — III» (1992). В 2023 г. вышли фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война».