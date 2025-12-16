Рядом с умершей звездой «Криминального чтива» нашли загадочную записку

Известно, что будущий актер сбежал из дома в 15 лет и жил на улицах Нью-Йорка, где пристрастился к наркотикам и, в конце концов, стал торговать ими. В том же году он обратился за лечением от зависимости. Он окончил Институт театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке и начал карьеру с эпизодических ролей