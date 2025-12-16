Талызина рассказала, что готовилась к роли Мальвины более полугода

«Мне не хочется рассматривать Мальвину в разрезе социальных аспектов. Для меня это прежде всего сказочный, легкий персонаж, и я не хотела утяжелять образ дополнительными смыслами. При этом сам фильм, безусловно, многослоен и дает зрителю пищу для размышлений. Но нам было важно сохранить ощущение волшебства и не пугать зрителя сложными формулировками. Все-таки мы снимали волшебное кино, сказку, рассчитанную и на маленького, и на взрослого зрителя», — сказала Талызина.