Звезда «Реальных пацанов» захотела сыграть Бабу-ягу

Актриса Зоя Бербер заявила, что мечтает сыграть Бабу-ягу
Зоя Бербер с супругой Натальей на премьере второго сезона сериала «Волшебный участок», фото: пресс-служба

Актриса Зоя Бербер призналась в интервью порталу «Страсти», что мечтает сыграть Бабу-ягу.

Знаменитость назвала Бабу-ягу одной из самых запоминающихся сказочных героинь. Артистке ей интересна двойственность персонажа.

«В ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо», — поделилась актриса.

Звезда стала наиболее известна по роли Леры в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в проектах «Шальная императрица», «Новогодний шеф», «Семейный переполох», «Все, что тебя касается», «7 дней, 7 ночей», «Плевако», «Душегубы», «Возмездие», «Фарца».

Ранее Зоя Бербер вернулась к роли андроида в новом сезоне «Проекта “Анна Николаевна”».