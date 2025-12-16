Звезда «Реальных пацанов» захотела сыграть Бабу-ягу

Актриса Зоя Бербер призналась в интервью порталу «Страсти», что мечтает сыграть Бабу-ягу.
Знаменитость назвала Бабу-ягу одной из самых запоминающихся сказочных героинь. Артистке ей интересна двойственность персонажа.
«В ней очень ярко видны как положительные, так и отрицательные черты. И мне было бы интересно сыграть злую колдунью, которая при желании может применять свою волшебную силу во благо», — поделилась актриса.
Звезда стала наиболее известна по роли Леры в сериале «Реальные пацаны». Она также играла в проектах «Шальная императрица», «Новогодний шеф», «Семейный переполох», «Все, что тебя касается», «7 дней, 7 ночей», «Плевако», «Душегубы», «Возмездие», «Фарца».
Ранее Зоя Бербер вернулась к роли андроида в новом сезоне «Проекта “Анна Николаевна”».