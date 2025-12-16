Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хабенскому пришлось сниматься с температурой под 40 градусов

Актеру пришлось сниматься с высокой температурой в третьем сезоне сериала «Метод»
Константин Хабенский в сериале «Метод» (3 сезон)
Константин Хабенский в сериале «Метод» (3 сезон)

Актеру Константину Хабенскому пришлось сниматься с температурой под 40 градусов в третьем сезоне сериала «Метод». Об особенностях съемок проекта рассказала «Газете.Ru» пресс-служба онлайн-кинотеатра «Кинопоиск».

Как рассказали представители платформы, артист болел во время съемок натурной сцены у памятника Петру I в Санкт-Петербурге.

«Предложение продюсеров пропустить смену по болезни или изменить эпизод, чтобы снять его в более щадящих условиях, он категорически отверг», — уточнили в «Кинопоиске».

При этом роль аниматора в костюме Петра I исполнил продюсер сериала Владимир Маслов, а Екатерину II сыграла художник по костюмам Елена Дронова. Оказавшиеся в этот день у памятника туристы из Китая, рассказывают авторы сериала, с удовольствием фотографировались с ними и брали автографы, игнорируя Константина Хабенского в невзрачном образе запившего главного героя.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в сериале не планировалось обнажение Зверя — персонажа Никиты Кологривого. Изначально планировалось, что Зверь будет бежать по набережной Выборга частично одетым, а публично обнажаться Никита Кологривый должен был в другом, более укромном месте.