Хабенскому пришлось сниматься с температурой под 40 градусов

При этом роль аниматора в костюме Петра I исполнил продюсер сериала Владимир Маслов, а Екатерину II сыграла художник по костюмам Елена Дронова. Оказавшиеся в этот день у памятника туристы из Китая, рассказывают авторы сериала, с удовольствием фотографировались с ними и брали автографы, игнорируя Константина Хабенского в невзрачном образе запившего главного героя.