Юлия Пересильд появится в образе «красной королевы» в сериале «Тайный город»

Смотрите фоторепортаж со съемок сериала «Тайный город», где Юлия Пересильд играет королеву Всеславу
Юлия Пересильд на съемках сериала «Тайный город»
Стали доступны новые кадры с Юлией Пересильд со съемок «Тайного города» — фэнтези-сериала, где в обычный мир вторгается волшебство. В экранизации романов писателя Вадима Панова актриса играет королеву Всеславу, могущественную правительницу великого магического Дома Ведь.

Юлия Пересильд на съемках сериала «Тайный город»
Костюмы масштабного сериала с уникальной сказочной вселенной разрабатывались с нуля. В них соединились современные элементы и эстетика фэнтези. Образ героини Юлии Пересильд включает в себя корону, напоминающую кокошник, и красные платья, одно — атласное, второе — расшитое камнями.

Юлия Пересильд на съемках сериала «Тайный город»
По сюжету сериала, Дома Навь, Чудь и Ведь издавна владеют алхимией и силами природы, мастерски скрываясь от глаз простых людей. Однажды айтишник Артем (Олег Савостюк) оказывается обладателем магического артефакта. Юноша открывает для себя существование Тайного города и оказывается втянут в противостояние могущественных кланов. Всеслава, представители Черных Псов и юный маг Любомир (Леонтий Канделаки) вступают в противоборство за магический предмет. Также Артем встречает на своем пути наемника Кортеса (Милош Бикович), бойца Лебедя (Евгений Чебатков), майора Корнилова (Алексей Гуськов) и наемницу Яну (Мария Андреева).

Юлия Пересильд на съемках сериала «Тайный город»
Режиссерами проекта выступают Андрей Туманов и Николай Рыбников.

Премьера «Тайного города» ожидается в 2026 году.