По сюжету сериала, Дома Навь, Чудь и Ведь издавна владеют алхимией и силами природы, мастерски скрываясь от глаз простых людей. Однажды айтишник Артем (Олег Савостюк) оказывается обладателем магического артефакта. Юноша открывает для себя существование Тайного города и оказывается втянут в противостояние могущественных кланов. Всеслава, представители Черных Псов и юный маг Любомир (Леонтий Канделаки) вступают в противоборство за магический предмет. Также Артем встречает на своем пути наемника Кортеса (Милош Бикович), бойца Лебедя (Евгений Чебатков), майора Корнилова (Алексей Гуськов) и наемницу Яну (Мария Андреева).