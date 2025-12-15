Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер

В пятницу вечером Бен Аффлек оказался в неловкой ситуации, когда его бывшие жены оказались в одном кадре с его дочерью Серафиной от Гарнер и дочерью Джей Ло — Эммой. Обе девушки играли в школьном спектакле.
На фотографиях, полученных изданием Page Six, Аффлек и Гарнер входят в театр в Лос-Анджелесе вместе со своим 13-летним сыном Сэмюэлем, в то время как Лопес, судя по всему, пришла одна. Певицу сопровождали ее менеджер, Бенни Медина, и мать Гвадалупе. На фото она общается с другими родителями и детьми. Судя по всему, Джей Ло не разговаривала ни со своим бывшим, ни с Гарнер — по крайней мере, на глазах у публики.
В какой-то момент Лопес и Аффлек оказались в поле зрения друг друга, но актер стоял к певице спиной, пока та уделяла свое внимание другим людям.
Хотя Сэмюэл нашел время, чтобы поговорить со своей бывшей мачехой. Их беседа прошла очень мило и дружелюбно.
Ранее Дженнифер Лопес удалила татуировку, сделанную в честь Бена Аффлека.