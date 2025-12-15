Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер

На фотографиях, полученных изданием Page Six, Аффлек и Гарнер входят в театр в Лос-Анджелесе вместе со своим 13-летним сыном Сэмюэлем, в то время как Лопес, судя по всему, пришла одна. Певицу сопровождали ее менеджер, Бенни Медина, и мать Гвадалупе. На фото она общается с другими родителями и детьми. Судя по всему, Джей Ло не разговаривала ни со своим бывшим, ни с Гарнер — по крайней мере, на глазах у публики.