Бен Аффлек воссоединился с Дженнифер Лопес и Дженнифер Гарнер

Встреча экс-супругов была наполнена неловкостью
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

В пятницу вечером Бен Аффлек оказался в неловкой ситуации, когда его бывшие жены оказались в одном кадре с его дочерью Серафиной от Гарнер и дочерью Джей Ло — Эммой. Обе девушки играли в школьном спектакле.

На фотографиях, полученных изданием Page Six, Аффлек и Гарнер входят в театр в Лос-Анджелесе вместе со своим 13-летним сыном Сэмюэлем, в то время как Лопес, судя по всему, пришла одна. Певицу сопровождали ее менеджер, Бенни Медина, и мать Гвадалупе. На фото она общается с другими родителями и детьми. Судя по всему, Джей Ло не разговаривала ни со своим бывшим, ни с Гарнер — по крайней мере, на глазах у публики.

В какой-то момент Лопес и Аффлек оказались в поле зрения друг друга, но актер стоял к певице спиной, пока та уделяла свое внимание другим людям.

Хотя Сэмюэл нашел время, чтобы поговорить со своей бывшей мачехой. Их беседа прошла очень мило и дружелюбно.

Ранее Дженнифер Лопес удалила татуировку, сделанную в честь Бена Аффлека.