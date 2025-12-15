Леонардо ДиКаприо рассказал, почему он никогда не хотел заниматься режиссурой

Леонардо ДиКаприо не планирует в ближайшее время становиться режиссером. 10 декабря актер принял участие в дискуссии с Мартином Скорсезе в рамках мероприятия журнала TIME в Нью-Йорке.
Во время беседы ДиКаприо признался, что у него нет желания снимать фильмы. Он чувствует, что никогда не сможет сравниться с величием Скорсезе.
«Некоторые люди спрашивали меня, не хочу ли я стать режиссером. Я такой: "Я бы никогда не хотел стать режиссером. Я бы никогда не смог сделать что-то похожее на то, что делает Мартин Скорсезе. Зачем мне это?"» — объяснил 51-летний Леонардо.
Он отметил, что ему хотелось бы сделать шаг назад во время работы над некоторыми из своих прошлых фильмов и наблюдать за процессом создания картины в целом: «Вы играете этих персонажей, вы стараетесь проникнуть в глубины их душ настолько, насколько это возможно. И мне бы очень хотелось быть своего рода вуайеристом… Наблюдать за тем, что вы, Мартин, делаете за камерой. Если бы мне пришлось выбирать, я бы с удовольствием понаблюдал за этим процессом за кадром».
Обладатель «Оскара», который на сегодняшний день снялась в шести фильмах Скорсезе, заявил, что работа с Мартином стала одним из самых приятных моментов в его жизни: «Я с детства увлекался кино и мечтал стать актером. Отец привел меня посмотреть работы Марти и мистера Роберта Де Ниро и сказал: “Если ты хочешь работать с кем-то в этой сфере, то это тот самый джентльмен”».
