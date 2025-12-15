Возлюбленная Венсана Касселя показала фото в трусах

Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста снялась в трусах. Манекенщица разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
29-летняя знаменитость предстала перед камерой в белой футболке и трусах в тон. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица позировала с собранными волосами с прядями у лица и без макияжа. Знаменитость стояла на фоне пальм и океана.
В конце ноября Нара Баптиста опубликовала в личном блоге фотографию, где стояла перед камерой в лифе с цветами и молочной юбке-миди. Манекенщица также надела массивные золотые серьги и браслет. Модель предстала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле. Знаменитость была запечатлена в спальне.
