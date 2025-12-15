Эмили Ратаковски показала фигуру в облегающем мини-платье

Модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала фигуру в мини-платье. Знаменитость опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
34-летняя знаменитость появилась на публике в красном облегающем мини-платье и черных капроновых колготках. Модель позировала перед камерой с уложенными распущенными волосами и макияжем с черными стрелками, персиковыми румянами и помадой. Манекенщица стояла у елки.
На днях звезда приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда Lounge. На одном из кадров модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном корсете с декольте и вырезами и стрингах. Образ манекенщицы дополнили серьги. Актрисе уложили распущенные волосы и сделали макияж в нюдовых тонах. Знаменитость позировала, лежа на кровати.
Ранее Эмили Ратаковски показала снимки в откровенном нижнем белье.