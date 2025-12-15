Марина Александрова поделилась редким фото с десятилетней дочерью

Ричмонд
Марина Александрова поделилась редким фото с дочерью
Актриса Марина Александрова показала свою повзрослевшую дочь. Звезда снялась с 10-летней Екатериной возле новогодней елки и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость рассказала подписчикам, что они вместе решили поддержать детей, которые являются подопечными благотворительного фонда «Жизнь в движении».

Артистка с 2012 года состоит в браке с режиссером Андреем Болтенко. У пары двое общих детей: помимо дочери, они воспитывают 13-летнего сына, которого назвали в честь отца.

Супруги впервые за долгое время появились на публике. Пара в начале сентября приехала на премьеру сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором артистка исполнила одну из главных ролей. После официального показа Александрова и Болтенко уединились и мило общались, обнимая и целуя друг друга. Актриса Анна Цуканова-Котт сняла их на видео и поделилась трогательными кадрами в Instagram.

Ранее Марина Александрова с мужем устроили себе свидание в Санкт-Петербурге.