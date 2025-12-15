Марк Богатырев 13 декабря побывал на премьере мультфильма «Три богатыря и свет клином». Мероприятие прошло в столичном кинотеатре «Художественный».
Это был первый светский выход 40-летнего актера после того, как стало известно, что он развелся с Татьяной Арнтгольц. Новости об официальном расторжении брака звезд появились 11 декабря 2025 года.
На премьере звезда сериала «Кухня» появился с четырехлетним сыном Данилой, который родился в отношениях с Арнтгольц. В беседе с журналистами актер рассказал о своем единственном наследнике и его увлечениях.
«Мы вот много тренировок с сыном посещали. Я ходил, смотрю, как он растет, как он становится ловким, смелым, учится плавать. Для меня это какие-то самые главные события, потому что я в этом вижу, как я учился когда-то плавать, учился как-то быть ловким. И вот я на это смотрю и радуюсь», — признался Богатырев.
Напомним, Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц познакомились на съемках сериала «Наживка для ангела» в 2017 году. Спустя три года они поженились, а еще через год у пары родился сын Данила.
Для актрисы этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за коллегом Иваном Жидковым, от которого у нее есть 16-летняя дочь Мария.
Новости о том, что Богатырев подал на развод, появились в середине ноября 2025 года. Однако актер в беседе с журналистами их опровергал. Позже суд все же подвердил, что супруги подали заявление о расторжении брака.