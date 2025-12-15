СМИ: режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейной ссоры

Режиссеру Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.
По данным инсайдера, один из членов семьи перерезал горло Робу и Мишель Райнер в их особняке в Лос-Анджелесе. Одна из дочерей пары нашла их и заявила полиции, что подозревать нужно «опасного» члена семьи.
Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть сын Райнеров Ник. На протяжении многих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.
Робу Райнеру было 78 лет, а его жене — 68.