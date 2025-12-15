Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейной ссоры

TMZ: член семьи напал на режиссера Райнеру во время семейной ссоры
Роб Райнер и Мишель Райнер
Роб Райнер и Мишель РайнерИсточник: Legion-Media.ru

Режиссеру Робу Райнеру могли перерезать горло во время семейной ссоры. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, один из членов семьи перерезал горло Робу и Мишель Райнер в их особняке в Лос-Анджелесе. Одна из дочерей пары нашла их и заявила полиции, что подозревать нужно «опасного» члена семьи.

Официально полиция не сообщала о преступлении, однако источники рассказали прессе, что на родителей мог напасть сын Райнеров Ник. На протяжении многих лет Ник Райнер боролся с наркозависимостью, он также был бездомным.

Робу Райнеру было 78 лет, а его жене — 68.