Андреасян вспомнил, как ушел от первой жены ради Моряк: «Я полюбил сразу»

Сарик Андреасян рассказал о том, как начинались его отношения с Елизаветой Моряк. Режиссер, будучи женатым человеком, познакомился с актрисой на съемках фильма «Девушки бывают разные». Он отметил, что буквально сразу влюбился в Моряк, как только ее увидел.
«Мне кажется, что я полюбил сразу. Вот чуть ли не первый-второй день, когда мы общались, я сошел с ума в хорошем смысле этого слова. Я дико влюблен был. И каждый день я снимал кино в первую очередь, чтобы ее увидеть. Не было еще разговоров про любовь, мы какое-то количество месяцев общались, я созрел. А потом сказал: “Лиза, я тебя люблю, я хочу быть с тобой”. Я ни о чем не жалею, я восемь лет чувствую себя очень счастливым человеком», — рассказал кинематографист в шоу «Макарена».
Он добавил, что долгое время у них было только дружеское общение, так как актриса не хотела отвечать ему взаимностью из-за того, что режиссер был женат. Андреасян все равно не отступал и понимал, что не может потерять такую девушку.
«Но я шел напролом. Я понял такую вещь, что если я упущу Лизу Моряк, то я буду жалеть об этом всю жизнь. Я четко чувствовал, что это тот самый человек. Я не могу объяснить, это настолько родная душа, как будто я ее знал всю жизнь. Я, наверное, сейчас звучу как какой-то не очень армянский мужчина, а какой-то излишне романтичный человек, но это так», — признался режиссер.
Андреасян не согласен с тем, что его нынешнюю жену называют разлучницей. Он отметил, что сам решил расстаться с первой супругой и практически сразу ей об этом сказал.
«Это все нервно было, это ужасно в том плане, потому что ты доставляешь все равно боль другому человеку. Тут чего себя обманывать? Есть ли в этом какой-то предмет гордости? Ну, конечно, нет. Но ты понимаешь, что ты по-другому жить не можешь. Я сказал, что я люблю другую женщину, то есть я был честен», — заключил режиссер.
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк поженились в 2022 году. В 2023-м у пары родилась дочь Элизабет, а в мае 2025-го — дочь Шарлиз.