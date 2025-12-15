Ричмонд
53-летняя София Вергара вышла в свет в прозрачной блузке

Актриса вышла в свет в откровенном наряде
София Вергара / фото: соцсети
София Вергара / фото: соцсети

Колумбийско-американская актриса, телеведущая и модель София Вергара вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

53-летняя знаменитость предстала на одном из кадров, стоя перед камерой в прозрачной блузке с расстегнутыми верхними пуговицами. При этом сквозь ткань наряда просвечивал черный бюстгальтер. Также она надела серые джинсы, нанесла макияж в коричневой цветовой гамме и взяла с собой оранжевый клатч.

В свою очередь, на другом фото знаменитость показала декольте крупным планом. «Вечерняя прогулка по Нью-Йорку», — указала она в подписи.

В октябре София Вергара похвасталась фигурой в откровенном образе и удивила фанатов.