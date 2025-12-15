Жена Андреасяна ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа

«Но все равно пишут: “Сарик Андреасян снимает Лизу Моряк во всех своих фильмах”», — пожаловалась актриса. Она добавила, что зрители бы устали от нее «намного раньше», если бы она действительно принимала участие в каждом проекте мужа.