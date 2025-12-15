Жена Андреасяна ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа

Актриса Елизавета Моряк ответила на критику из-за частого участия в проектах своего мужа режиссера Сарика Андреасяна. Ее слова передает KP.RU.
Артистка подчеркнула, что не просит супруга снимать проекты, которые ей интересны, поскольку в таком случае «это были бы турецкие сериалы».
«Муж ответственен сам за те проекты, которые он производит. Если для меня там места нет, меня туда не зовут», — пояснила знаменитость.
Жена Андреасяна отметила, что за год режиссер производит около 15 картин, а она снимается только в двух или трех из них.
«Но все равно пишут: “Сарик Андреасян снимает Лизу Моряк во всех своих фильмах”», — пожаловалась актриса. Она добавила, что зрители бы устали от нее «намного раньше», если бы она действительно принимала участие в каждом проекте мужа.
Ранее Лиза Моряк в кожаном комбинезоне снялась с сумкой за 3 миллиона рублей.