Жена Андреасяна ответила на критику из-за частого участия в фильмах мужа

Актриса Моряк заявила, что снимается лишь в малой части проектов Сарика Андреасяна
Сарик Андреасян и Лиза Моряк на премьере «Невероятные приключения Шурика», фото: пресс-служба
Актриса Елизавета Моряк ответила на критику из-за частого участия в проектах своего мужа режиссера Сарика Андреасяна. Ее слова передает KP.RU.

Артистка подчеркнула, что не просит супруга снимать проекты, которые ей интересны, поскольку в таком случае «это были бы турецкие сериалы».

«Муж ответственен сам за те проекты, которые он производит. Если для меня там места нет, меня туда не зовут», — пояснила знаменитость.

Жена Андреасяна отметила, что за год режиссер производит около 15 картин, а она снимается только в двух или трех из них.

«Но все равно пишут: “Сарик Андреасян снимает Лизу Моряк во всех своих фильмах”», — пожаловалась актриса. Она добавила, что зрители бы устали от нее «намного раньше», если бы она действительно принимала участие в каждом проекте мужа.

Ранее Лиза Моряк в кожаном комбинезоне снялась с сумкой за 3 миллиона рублей.