В Индии на кинофестивале представили ретроспективу фильмов Шахназарова

В программе мероприятия в 2025 году особое внимание уделено России, сообщил директор Русского дома в Ченнаи Александр Додонов
Карен Шахназаров
Карен Шахназаров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 декабря. /ТАСС/. Российский кинорежиссер Карен Шахназаров представил ретроспективу своих фильмов на 23-м Ченнайском международном кинофестивале, который проходит в столице южноиндийского штата Тамилнад. Об этом сообщил ТАСС директор Русского дома в Ченнаи Александр Додонов.

«В этом году особое внимание фестивальной программы уделено России. В рамках кинофестиваля состоялся показ пяти фильмов Карена Шахназарова, приуроченный к 50-летию творческой деятельности режиссера», — сказал он.

По словам Додонова, перед показом фильма «Белый тигр» (2012) российский режиссер встретился с тамильскими коллегами, лауреатами национальных кинопремий Васантхом Саем, Симу Рамасами, Шараваной Суббиа и Джаяпракшем Радхакришнаном. Участники встречи обменялись творческим опытом и обсудили особенности национальных кинематографических традиций.

Обращаясь к зрителям, Шахназаров отметил, что всегда мечтал показывать свои фильмы в Индии.

«Индийский кинематограф — один из крупнейших и величайших в мире. Я искренне благодарен кинофестивалю за возможность представить свои работы в Ченнаи», — добавил он.

Ченнайский международный кинофестиваль проводится ежегодно с 2003 года в декабре и является одним из значимых культурных событий в кинематографической жизни Индии. В 2025 году смотр проходит с 11 по 18 декабря.