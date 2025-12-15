Стартовали съемки пятого сезона семейной комедии «Папины дочки. Новые». Действие сериала разворачивается после событий фильма «Папины дочки. Мама вернулась».
В своим ролям вернутся Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Тимофей Кочнев и другие.
Главная героиня Даша (Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и понимает, что все изменилось. Ее муж Веник (Бледный) успел отвыкнуть от семейной жизни, а дочки за это время повзрослели и стали жить по своим правилам.
Пока Даша пытается наладить контакт с близкими, другие члены семьи переживают собственные переломные моменты. Боря (Демидов) и Галина Сергеевна (Арзамасова) осваивают новую для себя роль родителей. Диана (Смирнова) и Лиза (Корниенко) пытаются найти свое место в обновленной семейной иерархии.
Поклонников сериала ждут сюрпризы: в одном из эпизодов Анастасия Сиваева вновь примерит знакомый по «Папиным дочкам» подростковый образ, а Филипп Бледный в новых сериях предстанет похудевшим на семь килограммов.
«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых “Папиных дочек” с первого сезона, удивлялась некоторым сюжетным поворотам, а теперь рада снова стать частью этой истории. Безусловно, это волнительно и ответственно как для меня, так и для моей героини. Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме», — призналась Анастасия Сиваева.
Новый сезон станет режиссерским дебютом для автора сценария «Папиных дочек» Павла Брусочкина.
В пятом сезоне будет двадцать серий. Точная дата выхода продолжения семейной комедии «Папины дочки. Новые» пока неизвестна.