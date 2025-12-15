«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых “Папиных дочек” с первого сезона, удивлялась некоторым сюжетным поворотам, а теперь рада снова стать частью этой истории. Безусловно, это волнительно и ответственно как для меня, так и для моей героини. Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме», — призналась Анастасия Сиваева.