Начались съемки пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»: первые кадры

Смотрите фоторепортаж со съемок пятого сезона сериала «Папины дочки. Новые»
Филипп Бледный и Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Филипп Бледный и Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Стартовали съемки пятого сезона семейной комедии «Папины дочки. Новые». Действие сериала разворачивается после событий фильма «Папины дочки. Мама вернулась».

На съемках сериала «Папины дочки. Новые»
На съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Главная героиня Даша (Сиваева) возвращается домой после двух лет отсутствия и понимает, что все изменилось. Ее муж Веник (Бледный) успел отвыкнуть от семейной жизни, а дочки за это время повзрослели и стали жить по своим правилам.

Пока Даша пытается наладить контакт с близкими, другие члены семьи переживают собственные переломные моменты. Боря (Демидов) и Галина Сергеевна (Арзамасова) осваивают новую для себя роль родителей. Диана (Смирнова) и Лиза (Корниенко) пытаются найти свое место в обновленной семейной иерархии.

Филипп Бледный и Татьяна Орлова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Филипп Бледный и Татьяна Орлова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Поклонников сериала ждут сюрпризы: в одном из эпизодов Анастасия Сиваева вновь примерит знакомый по «Папиным дочкам» подростковый образ, а Филипп Бледный в новых сериях предстанет похудевшим на семь килограммов.

Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Анастасия Сиваева на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

«Как и миллионы зрителей, я смотрела новых “Папиных дочек” с первого сезона, удивлялась некоторым сюжетным поворотам, а теперь рада снова стать частью этой истории. Безусловно, это волнительно и ответственно как для меня, так и для моей героини. Ведь Даше важно объяснить многие моменты, которые не были раскрыты в полнометражном фильме», — призналась Анастасия Сиваева.

Лиза Арзамасова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Лиза Арзамасова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Дарья Мельникова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Дарья Мельникова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

Новый сезон станет режиссерским дебютом для автора сценария «Папиных дочек» Павла Брусочкина.

Ева Смирнова, Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»
Ева Смирнова, Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Вита Корниенко, Полина Айнутдинова на съемках сериала «Папины дочки. Новые»

В пятом сезоне будет двадцать серий. Точная дата выхода продолжения семейной комедии «Папины дочки. Новые» пока неизвестна.