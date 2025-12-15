Участие в «Белом лотосе» важно еще и потому, что это один из самых обсуждаемых сериалов последних лет, где даже небольшой персонаж может стать предметом обсуждения. Для Колокольникова это подтверждение статуса актера, которого берут в крупные западные проекты не «для галочки», а под конкретный типаж и функцию в истории.