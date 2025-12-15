Ричмонд
Голливудский след Юрия Колокольникова: его самые громкие роли

Юрий Колокольников — редкий пример российского актера, который не затерялся в Голливуде на вторых ролях. Рассказываем, каких ярких героев он сыграл и с какими знаменитыми режиссерами работал
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Юрий Колокольников
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media

Путь Юрия Колокольников в Голливуде складывался постепенно и без резких прорывов, но каждая новая работа расширяла его узнаваемость. Ему удалось избежать образа «типичного русского злодея», хотя внешность часто подталкивала именно к таким ролям. Его персонажи нередко молчаливы, опасны и неоднозначны, что выгодно отличает их от шаблонных образов. Разбираем самые яркие голливудские проекты Юрия Колокольникова.

«Белый лотос»

Юрий Колокольников в сериале Белый лотос
Юрий Колокольников в сериале «Белый лотос»

Появление Колокольникова во третьем сезоне «Белого лотоса» стало неожиданным, но запоминающимся. Его персонаж — Влад, приятель Валентина, который появляется в сюжетной линии, связанной с компанией русскоязычных знакомых и криминальными эпизодами сезона. Роль гостевая, но заметная: его герой — отражение того сумасшествия и азарта, которые искали туристки, приехавшие в Таиланд. 

Участие в «Белом лотосе» важно еще и потому, что это один из самых обсуждаемых сериалов последних лет, где даже небольшой персонаж может стать предметом обсуждения. Для Колокольникова это подтверждение статуса актера, которого берут в крупные западные проекты не «для галочки», а под конкретный типаж и функцию в истории. 

«Телохранитель киллера»

Юрий Колокольников в фильме Телохранитель киллера
Юрий Колокольников в фильме «Телохранитель киллера»

В боевике Патрика Хьюза «Телохранитель киллера» Юрий Колокольников появился в роли представителя российских спецслужб. Его персонаж — жесткий и прямолинейный наемник, существующий в мире абсурда и гиперболизированного экшена. На фоне комедийной динамики фильма герой Колокольникова смотрится предельно серьезно, что создает дополнительный контраст.

Несмотря на второстепенный статус роли, актер запомнился благодаря точной пластике и холодной интонации. Он не уходит в карикатуру и не превращается в комиксного злодея, что особенно важно для подобного жанра. Этот проект стал для Колокольникова важным шагом в сторону массового голливудского кино.

«Игра престолов»

Юрий Колокольников в сериале Игра престолов
Юрий Колокольников в сериале «Игра престолов»

Одной из самых известных работ актера остается роль Стира — вождя клана одичалых в «Игре престолов». Его персонаж стал одним из самых пугающих представителей Севера: жестокий, немногословный и абсолютно лишенный компромиссов. Колокольникову удалось создать образ первобытной угрозы, который запомнился зрителям даже при ограниченном экранном времени.

Роль потребовала серьезной физической подготовки, точной работы с телом и часов в кресле гримера. Актер почти не использует мимику, делая ставку на осанку, взгляд и движение. Именно эта работа принесла ему первую широкую узнаваемость у международной аудитории.

«Довод»

Юрий Колокольников в фильме Довод
Юрий Колокольников в фильме «Довод»

В фильме Кристофера Нолана Колокольников появился в роли одного из людей, связанных с антагонистом — помощника персонажа Кеннета Браны. Его герой не выдвигается на первый план, но присутствует в ключевых сценах, формируя ощущение постоянной угрозы.

Работа в «Доводе» стала для актера важным профессиональным опытом. Участие в сложном, концептуальном проекте Нолана подтвердило, что Колокольников востребован не только в жанровом кино, но и в интеллектуальных блокбастерах. Даже в эпизодической роли он сохраняет четкий и запоминающийся рисунок персонажа.

«Пойман с поличным»

Юрий Колокольников в фильме Пойман с поличным
Юрий Колокольников в фильме «Пойман с поличным»

В криминальной комедии «Пойман с поличным» Юрий Колокольников появился в небольшом, но характерном эпизоде. Фильм снял Даррен Ароновски — режиссер с большим опытом работы в жанре ироничного криминального кино. Главные роли исполнили Остин Батлер и Зои Кравец.

Колокольников сыграл одного из представителей русской мафии. Участие в проекте стало для актера еще одним подтверждением того, что его типаж востребован в американском жанровом кино, где важны не объем экранного времени, а точность попадания в образ.