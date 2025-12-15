Ричмонд
В США восстановили знаменитый дом Маккалистеров из фильма «Один дома»

Знаменитый особняк из фильма «Один дома», который защищал от грабителей Кевин Маккалистер, восстановили в США
Особняк из фильма «Один дома» (1990)
Особняк из фильма «Один дома» (1990)

В США восстановили знаменитый особняк из рождественской семейной комедии 90-х годов прошлого века «Один дома», который защищал от грабителей Кевин Маккалистер, материал из ABC7 Eyewitness News перевел aif.ru.

Уточняется, что дом находится в пригороде Чикаго. Его реконструировали и уже продали. Сумма сделки не раскрывается.

Предыдущий владелец особняка, Джон Абендшиен, заявил, что он со своей семьей жил в доме прямо во время съемок культовой картины.

«У нас была большая главная спальня, которую мы превратили в квартиру. Пока мы оставались вне поля зрения камеры, мы могли свободно ходить и смотреть сцены во время съемок», — поделился мужчина.

Кто теперь владеет домом — тоже не уточняется.