Дженнифер Лопес показала 17-летних близнецов на семейном празднике

Недавно Дженнифер Лопес организовала в Лас-Вегасе грандиозный праздник в честь 80-летия своей мамы, Гваделупе Родригес. Мероприятие собрало множество родных и друзей.
В течение вечера певица радовала поклонников множеством фотографий, в том числе с ее 17-летними близнецами — сыном Максом и дочерью Эммой. Дети не только тепло поздравили свою бабушку с юбилеем, но и удивили всех собравшихся, выступив с юмористическим стендапом.
Среди гостей также были замечены сестры Дженнифер — Лесли и Линда, которые редко появляются на публике. Несмотря на свою нелюбовь к публичности, они с радостью присоединились к торжеству и разделили этот важный момент с близкими.
