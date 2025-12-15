«Волчок» — приключенческая комедия, которая погружает зрителей в атмосферу рубежа XIX и XX веков. По сюжету богатый наследник Ваня Огарев (Марк-Малик Мурашкин) скрывается от убийц и нанимает в телохранители кулачного бойца по прозвищу Волчок (Евгений Ткачук), чтобы добраться до безопасного места. Замкнутый и суровый силач с трудом находит общий язык с мечтательным и утонченным подростком, но их опасное путешествие постепенно меняет обоих. В фильме также снялись Сергей Маковецкий, Андрей Смоляков, Юлия Хлынина и другие, режиссером выступил Константин Смирнов. Премьера картины состоялась 4 декабря 2025 года.
Рассказываем, где проходили съемки фильма «Волчок», какие реальные локации заменили дореволюционную Россию и какие интересные детали связаны с работой над картиной.
Ключевые локации, где снимали фильм «Волчок»
Работа над фильмом велась в нескольких городах: Нижнем Новгороде, Коломне, Москве, Санкт-Петербурге и Рыбинске. Рассмотрим каждую локацию подробно.
Рыбинск
Главной съемочной площадкой фильма «Волчок» стал Рыбинск в Ярославской области. Именно этот город в картине «сыграл» дореволюционный Нижний Новгород — конечную точку путешествия героев. Создатели фильма выбрали Рыбинск из-за его хорошо сохранившейся исторической среды и цельного визуального облика, который практически не требует цифровых доработок.
Съемки проходили в центре города и на Волжской набережной в августе 2023 года. По словам исполнителя роли Волчка Евгения Ткачука, Рыбинск отличается особой декоративностью: в городе уже несколько лет действует проект, в рамках которого вывески оформлены в стилистике начала XX века. Благодаря этому декораторам не пришлось маскировать современные элементы — город органично вписался в эпоху фильма. Тем не менее для усиления исторического эффекта в Рыбинске были построены масштабные декорации. Красную площадь превратили в шумную Нижегородскую ярмарку с торговыми рядами и лавками. В кадре появляются конные повозки, старинные автомобили и десятки статистов, изображающих представителей разных сословий — от купцов до простых горожан.
Здание Рыбинского музея-заповедника в фильме стало роскошным гранд-отелем, а для воссоздания промышленной среды конца XIX века в городе возвели пакгаузы — металлические конструкции, аналогичные тем, что устанавливали в Нижнем Новгороде во время Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Отдельные эпизоды снимались на Волжской набережной рядом с причалом, что позволило передать масштаб и динамику купеческого города.
Другие локации
Помимо Рыбинска, съемки российской приключенческой комедии «Волчок» проходили и в других городах России: Нижнем Новгороде, Коломне, Санкт-Петербурге и Москве. Эти локации использовались для отдельных эпизодов, а также для сцен, требующих специфических городских фактур или павильонной работы.
В Нижнем Новгороде съемочная группа работала точечно. Город стал конечным пунктом маршрута героев, однако большая часть нижегородских сцен была перенесена в Рыбинск, где историческая застройка позволяла свободнее воссоздавать атмосферу конца XIX — начала XX века. В Коломне снимали эпизоды, связанные с дорогой, и планы уездных кварталов. В Санкт-Петербурге задействовали архитектурные пространства, связанные с дореволюционной эпохой: набережные, дворы. Московские съемки проходили преимущественно в павильонах. Здесь были созданы интерьеры, которые было сложно или невозможно снять на натуре.
Интересные факты о съемках фильма «Волчок»
Работа над фильмом растянулась почти на год. Расскажем об интересных моментах съемок.
Съемочный процесс стартовал летом 2023 года. Изначально создатели рассчитывали завершить производство в сжатые сроки и выпустить фильм до конца года, однако работа затянулась. Финальные съемочные дни прошли в марте 2024 года.
Жителей Рыбинска активно привлекали к участию в массовых сценах. К статистам предъявляли строгие требования, связанные с эпохой: отсутствие татуировок на видных местах, лака на ногтях и окрашенных волос. Среди мужчин предпочтение отдавалось обладателям бород и бакенбардов.
По словам Евгения Ткачука, одной из самых сложных частей работы стали тренировки. Актеру пришлось осваивать элементы кулачного боя и другие боевые техники, которыми владеет его персонаж. Нагрузки оказались настолько серьезными, что в ряде сцен его заменяли дублеры — сам продолжать съемки он уже не мог.
Роль Вани Огарева исполнил Марк-Малик Мурашкин — опытный, несмотря на юный возраст, актер. На его счету более 50 проектов в кино и на телевидении, а первую главную роль он получил в 10 лет.
Путешествие героев построено не только как дорожное приключение, но и как история внутреннего взросления. По дороге Ваня и Волчок преодолевают классовые, мировоззренческие и другие различия: избалованный наследник сталкивается с реальной жизнью, учится, как постоять за себя, а суровый боец постепенно начинает ценить образование и больше доверять людям.