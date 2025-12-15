Съемки проходили в центре города и на Волжской набережной в августе 2023 года. По словам исполнителя роли Волчка Евгения Ткачука, Рыбинск отличается особой декоративностью: в городе уже несколько лет действует проект, в рамках которого вывески оформлены в стилистике начала XX века. Благодаря этому декораторам не пришлось маскировать современные элементы — город органично вписался в эпоху фильма. Тем не менее для усиления исторического эффекта в Рыбинске были построены масштабные декорации. Красную площадь превратили в шумную Нижегородскую ярмарку с торговыми рядами и лавками. В кадре появляются конные повозки, старинные автомобили и десятки статистов, изображающих представителей разных сословий — от купцов до простых горожан.