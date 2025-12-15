Джош Хатчерсон признался, что мог не получить главную роль в «Голодных играх»

Первый фильм, в котором Хатчерсон снялся вместе с Дженнифер Лоуренс, вышел в 2012 году. За ним последовало еще три успешных картины франшизы. Роль Человека-паука в итоге досталась Эндрю Гарфилду, сыгравшему супергероя в «Новом Человеке-пауке». Этот фильм вышел в прокат менее чем через четыре месяца после «Голодных игр» в 2012 году.