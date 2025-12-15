Джош Хатчерсон признался, что мог не получить главную роль в «Голодных играх»

Джош Хатчерсон едва не получил главную роль в другой популярной франшизе, что могло поставить под угрозу его шансы сняться в «Голодных играх».
В новом выпуске подкаста 33-летний актер вспомнил, как проходил кастинг, чтобы сыграть Человека-паука, прежде чем его утвердили на роль Пита Мелларка.
«Это было поразительно. Это было безумие. Всего за несколько месяцев до того, как меня утвердили в “Голодные игры”, я претендовал на роль Человека-паука», - рассказал Джош.
Хатчерсон признался, что практически сразу после проб ему отказали в роли Человека-паука, что стало для него большим ударом. С подросткового возраста Джош очень любил комиксы и мечтал стать причастным к этой франшизе.
«Затем, спустя несколько месяцев, меня утвердили на роль в “Голодных играх”, что стало невероятным поворотом событий, — отметил он. — Просто удивительно, как все сложилось… “Голодные игры” появились совершенно неожиданно и все изменили».
Первый фильм, в котором Хатчерсон снялся вместе с Дженнифер Лоуренс, вышел в 2012 году. За ним последовало еще три успешных картины франшизы. Роль Человека-паука в итоге досталась Эндрю Гарфилду, сыгравшему супергероя в «Новом Человеке-пауке». Этот фильм вышел в прокат менее чем через четыре месяца после «Голодных игр» в 2012 году.
Ранее стало известно, что Дженнифер Лоуренс и Джош Хатчерсон снялись в приквеле «Голодных игр».