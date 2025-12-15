Ричмонд
Джастин Теру рассказал о работе с Мэрил Стрип над фильмом «Дьявол носит Prada 2»

Премьера фильма запланирована на 1 мая 2026 года
Мэрил Стрип
Мэрил СтрипИсточник: Legion-Media.ru

Джастин Теру получил желанную возможность поработать с Мэрил Стрип в фильме «Дьявол носит Prada 2». В эксклюзивном интервью актер поделился, каково ему было взаимодействовать с трехкратной обладательницей премии «Оскар» на площадке.

«О, боже. Думаю, она нервничала, работая со мной, но я старался…» — начал Теру в шутку, добавив: «Нет, на самом деле, она была великолепна. Само собой разумеется, она профессионал, но после нескольких минут волнения сразу понимаешь: “О, она просто отличная актриса, с которой мне посчастливилось работать”. Это было действительно захватывающе».

В октябре актер поделился в своих социальных сетях фотографиями из Италии, где он отдыхал со своей женой Николь Брайдон Блум в перерывах между съемками «Дьявол носит Prada 2». На фотографиях пара запечатлена вместе с коллегами Теру по фильму: Стэнли Туччи, Энн Хэтэуэй, Би Джей Новак, Симоной Эшли и Эмили Блант.

Премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» запланирована на 1 мая 2026 года. Однако помимо этой картины Теру также можно увидеть во втором сезоне постапокалиптической драмы Fallout, премьера которого уже состоялась.

Ранее Мэрил Стрип и Мартин Шорт подогрели слухи о романе.