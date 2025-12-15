Сложно поверить, что этот мистер брутальность из «Омерзительной восьмерки» когда-то играл любимца женщин с прической «помпадур». Справедливости ради, это было так давно, что уже успело забыться. В 1979-м Джон Карпентер снял по сути первую биографическую картину про Элвиса. В ней мастер ужасов и основоположник слэшера сосредоточился на подготовке музыканта к своему камбэк-концерту 1968 года. На момент премьеры молодому Расселу было 28 лет. Занятно, что еще ребенком он снимался в одном из музыкальных проектов с настоящим Элвисом и даже два раза дал ему пинка на площадке — по сценарию, конечно же.