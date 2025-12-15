Хоть король рок-н-ролла и умер почти 50 лет назад, его до сих пор боготворят по всему миру. Его голос, харизма и сценический образ стали неотъемлемой частью поп-наследия. Неудивительно, что Голливуд неоднократно пытался запечатлеть жизнь музыканта на пленке. Вы удивитесь, когда узнаете, кто вживался в образ легенды и что из этого вышло.
Курт Рассел — «Элвис»
Сложно поверить, что этот мистер брутальность из «Омерзительной восьмерки» когда-то играл любимца женщин с прической «помпадур». Справедливости ради, это было так давно, что уже успело забыться. В 1979-м Джон Карпентер снял по сути первую биографическую картину про Элвиса. В ней мастер ужасов и основоположник слэшера сосредоточился на подготовке музыканта к своему камбэк-концерту 1968 года. На момент премьеры молодому Расселу было 28 лет. Занятно, что еще ребенком он снимался в одном из музыкальных проектов с настоящим Элвисом и даже два раза дал ему пинка на площадке — по сценарию, конечно же.
Вся история в фильме «Элвис» построена на воспоминаниях. Находясь в гримерке перед выступлением, герой мысленно возвращается к ключевым моментам своей жизни — детство в Мемфисе, служба в армии, встреча с Присциллой.
Многие до сих пор считают версию Рассела эталонной. За нее он номинировался на «Эмми», а фильм стал настолько популярным, что показывался в кинотеатрах Европы и Австралии. В главных ролях также снялись Шелли Уинтерс и родной отец Курта — Бинг Расселл.
Остин Батлер — «Элвис»
В 2022-м Баз Лурман представил свой масштабный байопик. Сюжет охватывает весь жизненный путь музыканта — от юности до трагической смерти в 42 года. Особое внимание уделено непростым отношениям Элвиса с его менеджером полковником Томом Паркером (Том Хэнкс). Для Батлера роль такого масштаба стала первой в карьере. До этого зрители могли его знать только по второстепенным персонажам в «Мертвые не умирают» и «Однажды в... Голливуде».
К этой работе он готовился сверх тщательно. Он досконально изучал записи концертов и освоил все характерные движения. Также множество часов он посвятил упражнениям с вокальным тренером. В ранних сценах актер поет сам, а в поздних его голос смешан с оригинальными записями короля. Остин так вжился в роль, что еще долго не мог из нее выйти. Коллеги по цеху вспоминали: встречаясь с ним после съемок, они все еще слышали, как он говорит с интонациями своего героя.
Но все не зря — Батлер за «Элвиса» получил «Золотой глобус» и был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Джейкоб Элорди — «Присцилла: Элвис и я»
Совсем другой взгляд на легенду предложила София Коппола. Здесь история рассказывается глазами Присциллы Пресли. Ключевое: Элвис показан не как икона, а как обычный человек со своими слабостями. Сыграл его Джейкоб Элорди. При том, что изначально режиссер хотела пригласить Джастина Бибера, но тот отказался.
К своей задаче любимчик публики по сериалу «Эйфория» подошел со всей серьезностью. Чтобы лучше понять своего персонажа, он зачитывался биографией Питера Гуральника. Главное: пытаясь набрать вес к съемкам, Элорди ежедневно съедал по полкило бекона. Правда, из-за высокого роста это не дало особого эффекта. И вряд ли все сочтут это за тяжелое испытание.
Картина выходила в непростой момент — во время забастовки актеров. Однако ей выдали специальное разрешение на продвижение, благодаря чему Элорди смог присутствовать на премьере в Венеции. Где его партнерша Кэйли Спэни удостоилась кубка Вольпи за лучшую женскую роль.
Питер Добсон — «Форрест Гамп»
Пожалуй, наиболее забавный эпизод состоялся в культовой ленте 1994-го «Форрест Гамп». По сюжету молодой Элвис снимает комнату в доме семьи главного героя, еще не подозревая о будущей славе. Там он подсматривает за странными движениями маленького Форреста в ортопедических скобах. Именно так он вдохновляется на создание своих знаменитых номеров.
Эту роль исполнил Питер Добсон, ранее работавший с Питером Джексоном. Но так как это был лишь эпизод, Роберт Земекис подошел к сцене хитро. Лицо персонажа почти все время скрыто от камеры, а когда появляется в кадре — намеренно размыто. Так удалось ловко обойти проблемы с правами на образ певца.
Не менее оригинально поступили с его голосом. Культовый постановщик остался недоволен вокальными данными Добсона и пригласил Курта Рассела, который уже на этом собаку съел. Он согласился записать все реплики, но попросил не указывать его в титрах.
Майкл Шеннон — «Элвис и Никсон»
На этот раз картина посвящена не музыкальной карьере Пресли, а его встрече с президентом Ричардом Никсоном (Кевин Спейси). Фильм 2016 года «Элвис и Никсон» основан на реальных событиях 1970-х, когда Элвис пришел в Белый дом и попросил сделать его федеральным агентом по борьбе с запрещенными веществами. Фото их рукопожатия стало самым запрашиваемым снимком в Национальном архиве США. При том, что это был уже второй фильм про встречу Элвиса с главой Америки — первый вышел в 1997-м с Риком Питерсом.
Роль музыканта исполнил Майкл Шеннон, известный по «Человеку из стали» и «Форме воды». Его Элвис — уже не молодой бунтарь, а повзрослевший мужчина, который ищет новый смысл в жизни. Хотя у зрителей лента успехом не пользовалась, она получила положительные отзывы критиков.