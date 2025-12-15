Джейкоб Элорди грубо ответил назойливому фотографу

На прошлой неделе у Джейкоба Элорди произошел напряженный конфликт с фотографом. В среду, 10 декабря, находясь в Париже, 28-летний актер столкнулся с папарацци, хотя и пытался остаться незамеченным на вокзале Гар дю Нор. Это заметно на видео, опубликованном фанатами в интернете. Когда фотограф обратился к звезде: «Джейкоб, мы тебя любим», артист «Франкенштейна» снял один из наушников и ответил: «Вы сильно осложняете мне жизнь».