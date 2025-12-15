Джейкоб Элорди грубо ответил назойливому фотографу

На прошлой неделе у Джейкоба Элорди произошел напряженный конфликт с фотографом. В среду, 10 декабря, находясь в Париже, 28-летний актер столкнулся с папарацци, хотя и пытался остаться незамеченным на вокзале Гар дю Нор. Это заметно на видео, опубликованном фанатами в интернете. Когда фотограф обратился к звезде: «Джейкоб, мы тебя любим», артист «Франкенштейна» снял один из наушников и ответил: «Вы сильно осложняете мне жизнь».
Однако на этом диалог не закончился. Практически сразу после слов Джейкоба репортер повторил: «Мы вас любим», на что Элорди раздраженно ответил: «Я вас не люблю», добавив еще раз: «Вы очень сильно осложняете мне жизнь». После инцидента поклонники встали на защиту Элорди.
«Это, честно говоря, душераздирающе, — написала одна из фанаток актера в социальных сетях. — Слава не дает миру права игнорировать чьи-то границы».
В недавнем выпуске подкаста Awards Chatter от The Hollywood Reporter Элорди высказывался о своей популярности.
«Я проснулся в совершенно другом мире. Интернет — это безумие. Это было так страшно. Я чувствовал, как виртуальное пространство проявляется в реальном мире… Например, я выходил в кофейню рядом с домом и вдруг чувствовал себя так, будто попал в “Шоу Трумана”».
Ранее Кэйли Спэни ответила на слухи об отношениях с Джейкобом Элорди.