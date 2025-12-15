Актриса Нино Нинидзе показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

Актриса Нино Нинидзе показала повзрослевшего первенца от звезды «Диверсанта» Кирилла Плетнева. Артистка публично поздравила Александра с днем рождения. Она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими фото с именинником из семейного архива. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
«Ровно 10 лет назад я обрела реальный смысл. У меня появилась самая мощная мотивация быть! Каждый день я учусь слышать себя, не паниковать, а главное не сомневаться и даже не бояться совершить ошибку. Мне кажется, это не только его день, но и подтверждение тому, что я все смогу, что все не зря и я со всем справлюсь, он уже выбрал именно меня. Мой учитель, компаньон, мой самый нежный, глубокий и радостный мальчик...с днем рождения», — написала она.
Нинидзе и Плетнев в 2019 году сами сообщили поклонникам, что разводятся. Они решили не скрывать разлад в семье, однако попросили публику не задавать вопросов о причинах разрыва. Позже Нинидзе призналась журналистам, что брак не оправдал ожиданий, а Плетнев по-прежнему не комментирует эту тему. Экс-супруги продолжают вместе воспитывать общего сына, и артистка не препятствует встречам Александра с отцом.
Звезда отмечала в личном блоге, что старается быть для сына наставником. Она читает много книг и статей по психологии, чтобы не навредить своему ребенку и не нанести лишних травм.
