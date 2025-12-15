Актриса Нино Нинидзе показала повзрослевшего сына от звезды «Диверсанта»

«Ровно 10 лет назад я обрела реальный смысл. У меня появилась самая мощная мотивация быть! Каждый день я учусь слышать себя, не паниковать, а главное не сомневаться и даже не бояться совершить ошибку. Мне кажется, это не только его день, но и подтверждение тому, что я все смогу, что все не зря и я со всем справлюсь, он уже выбрал именно меня. Мой учитель, компаньон, мой самый нежный, глубокий и радостный мальчик...с днем рождения», — написала она.