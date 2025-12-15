Ричмонд
Джордж Клуни отказался сниматься в романтических сценах

По мнению актера, образ сердцееда больше не соответствует его внутреннему состоянию
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

В интервью Джордж Клуни рассказал о намерении больше не сниматься в романтических сценах с поцелуями. Это решение он принял после откровенного разговора со своей женой Амаль.

Актер объяснил, что с возрастом его отношение к романтическим ролям изменилось. В свои 64 года он осознал, что образ сердцееда больше не соответствует его внутреннему состоянию. 

«Я пытаюсь пойти по пути Пола Ньюмана, я больше не буду целовать девушек. Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: "Смотри, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра"», — заявил артист.

Ранее Джордж Клуни объяснил, почему стал отцом в 56 лет.