Джордж Клуни отказался сниматься в романтических сценах

В интервью Джордж Клуни рассказал о намерении больше не сниматься в романтических сценах с поцелуями. Это решение он принял после откровенного разговора со своей женой Амаль.
Актер объяснил, что с возрастом его отношение к романтическим ролям изменилось. В свои 64 года он осознал, что образ сердцееда больше не соответствует его внутреннему состоянию.
«Я пытаюсь пойти по пути Пола Ньюмана, я больше не буду целовать девушек. Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: "Смотри, я все еще могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я все еще могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра"», — заявил артист.
