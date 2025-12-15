Звезда «Эмили в Париже» появилась на публике в топе и брюках

Знаменитость подловили папарацци в Париже 14 декабря. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.