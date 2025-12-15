Ричмонд
Звезда «Эмили в Париже» появилась на публике в топе и брюках

Актриса Лили Коллинз впервые за долгое время вышла в свет

Звезда сериала «Эмили в Париже» и актриса Лили Коллинз продемонстрировала фигуру в топе. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

Лили Коллинз
Лили КоллинзИсточник: Legion-Media.ru

Знаменитость подловили папарацци в Париже 14 декабря. Актриса появилась на публике в коричневом полосатом костюме, который состоял из жакета, топа с золотыми пуговицами и широких брюк. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и черным кожаным клатчем. Знаменитость уложила распущенные волосы и сделала макияж с коричневыми тенями и розовой помадой.

В Париже также был замечен ее коллега по сериалу Люсьен Лависконт. Звезды прилетели в город в преддверии мировой премьеры пятого сезона «Эмили в Париже».

Ранее Лили Коллинз показала трогательные кадры с девятимесячной дочерью.