Бондарчук порассуждал о гармонии в семье на фоне развода с Паулиной Андреевой

Режиссер отметил, что жена не должна зарабатывать больше, чем муж
Федор Бондарчук на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на премьере фильма «Красный шелк», фото: пресс-служба

Федор Бондарчук поделился своими рассуждениями о гармоничных отношениях между мужчиной и женщиной. Режиссер пригласил в свою программу «Кино в деталях» Марину Александрову, сыгравшую в сериале «Москва слезам не верит. Все только начинается» успешную женщину Катерину.

«Нормально, если жена зарабатывает больше, чем муж? В вашей семье были такие ситуации?» — спросил ведущий свою гостью.

Актриса отрицательно ответила на вопрос Федора Сергеевича. Она также призналась, что у нее есть успешные подруги, которые никак не могут найти более успешных мужчин, чем они.

Марина Александрова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба
Марина Александрова на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается», фото: пресс-служба

«Нет. У меня муж, конечно, классный. Он мой личный продюсер и режиссер. Но у меня много подруг, которые успешные, прекрасные, замечательные женщины, и у них нет личной жизни. Потому что они как раз ищут мужчину, который бы был круче или соответствовал», — высказалась Александрова.

Бондарчук также поинтересовался, возможно ли, чтобы в семье жена зарабатывала больше и была более активная и статусная, чем муж. Актриса отметила, что это может быть, если супруги договорятся между собой. Однако режиссер не согласился с ней.

«По-моему, нет. Это утопическая идея. Рано или поздно рванет», — высказал свою позицию Федор Сергеевич.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева
Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Весной 2025 года Паулина Андреева сообщила, что рассталась с Бондарчуком после почти десяти лет отношений. Причин разрыва она не называла. Однако спустя несколько месяцев появились слухи о том, что звезды воссоединились. Сами они пока не комментируют новости.

Напомним, Федор Бондарчук и Паулина Андреева поженились в 2019 году. В 2021-м у пары родился сын Иван. Ранее режиссер был женат на Светлане Бондарчук. С ней он прожил около 25 лет. У них есть сын Сергей и дочь Варвара.

Ранее Федор Бондарчук поддержал свою бывшую жену Светлану Бондарчук на рождественском благотворительном вечере. 