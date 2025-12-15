52-летняя Хайди Клум в платье с перьями снялась с сыном

Супермодель и телеведущая Хайди Клум снялась с сыном Генри Сэмюэлем для нового выпуска журнала Elle. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
52-летняя знаменитость предстала на обложке издания в черном мини-платье, украшенном перьями, и браслете. Супермодели сделали макияж с блестящими коричневыми тенями, тушью, румянами и нежно-розовой помадой. Телеведущая позировала с уложенными распущенными волосами. Генри был запечатлен в белой рубашке с бабочкой и черном смокинге.
У знаменитости четверо детей. Дочь Хелен (Лени) она родила в 2004 году от своего жениха, бизнесмена Флавио Бриаторе, но рассталась с ним еще во время беременности. Во втором браке с певцом Силом у супермодели родились двое мальчиков и девочка: сейчас Генри 19 лет, Йохану 18 лет, а Лу 15 лет. В 2009 году музыкант удочерил старшего ребенка жены, а через три года супруги развелись.
Ранее Хайди Клум опубликовала редкое фото с дочерью в честь ее 16-летия.