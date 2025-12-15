Ричмонд
Жена Эрнста появилась на обложке глянца в платье в русском стиле

Актриса Софья Эрнст в платье с вышивкой снялась для журнала

Жена генерального директора Первого канала Константина Эрнста Софья стала героиней нового выпуска журнала U Magazine. Фото опубликованы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Софья Эрнст / фото: соцсети
Софья Эрнст / фото: соцсети

Знаменитость позировала на обложке в черном макси-платье с белой вышивкой в русском стиле. Актриса также надела светлые кожаные ботильоны на каблуках. Ей уложили волосы в легкую волну и сделали макияж. Знаменитость позировала, стоя рядом с лошадью.

В ноябре 37-летняя звезда приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда «Хохлома». На одном из фото актриса предстала перед камерой в белой блузе с длинными рукавами, поверх которой было надето серебристое корсетное платье. Образ артистки дополнили массивные серьги и кожаные сапоги на каблуках. Жене Эрнста сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и коричневой помадой. Знаменитость позировала, сидя на кровати.