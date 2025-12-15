Жена Эрнста появилась на обложке глянца в платье в русском стиле

В ноябре 37-летняя звезда приняла участие в съемках новой рекламной кампании бренда «Хохлома». На одном из фото актриса предстала перед камерой в белой блузе с длинными рукавами, поверх которой было надето серебристое корсетное платье. Образ артистки дополнили массивные серьги и кожаные сапоги на каблуках. Жене Эрнста сделали объемную укладку и макияж с темными тенями и коричневой помадой. Знаменитость позировала, сидя на кровати.