Звезда «Ранеток» появилась на публике с повзрослевшей дочерью

Актриса Янина Студилина появилась на публике с повзрослевшей дочерью. Звезда «Ранеток» снялась с восьмилетней Анной возле наряженной елки и показала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка рассказала, что пришла с ребенком в «Кафе Пушкин», чтобы прочувствовать новогоднюю атмосферу и приближение праздника.
Знаменитость родила первенца 30 декабря 2016 года от доктора экономических наук Александра Роднянского-младшего. Студилина в 2022 году призналась поклонникам, что развелась с мужем. По словам актрисы, главной причиной стало нежелание экс-супруга жить в России. Артистка рассказывала в соцсетях, что Роднянский-младший отказался возвращаться в Москву и это стало последней точкой в их отношениях.
Звезда отмечала, что ей было тяжело принять новую реальность без мужа. Однако больше всего актриса переживала за дочь. По словам Студилиной, она старалась грамотно помочь девочке пережить эту психологическую травму. Актриса не отвечает на вопросы о бывшем супруге и не комментирует его участие в жизни общего ребенка.
