Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Резко похудевшая звезда «Эйфории» снялась в оголяющем грудь бюстгальтере

Американская актриса Барби Феррейра в откровенном бюстгальтере снялась в джакузи
Барби Феррейра / фото: соцсети
Барби Феррейра / фото: соцсети

Американская модель и актриса Барби Феррейра снялась в откровенном виде. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

29-летняя звезда телесериала «Эйфория» позировала перед камерой в джакузи. На ней розовый бюстгальтер, который частично оголяет грудь, и массивное колье с сияющими камнями. Также резко похудевшая знаменитость предстала с высоким небрежным пучком и ярким макияжем глаз, выполненным в стиле smoky eyes.

В июле фанаты заподозрили Феррейру в употреблении препарата для лечения диабета «Оземпик» — последнее время он используется многими знаменитостями для похудения. Тогда предметом обсуждения стало фото актрисы, на котором она продемонстрировала фигуру в кружевном бюстгальтере и облегающем платье.