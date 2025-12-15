Звезда «Зачарованных» опубликовала редкое фото с мужем и детьми

«Я много думала о том, как мне повезло быть окруженной своей семьей. Не идеальной версией. А настоящей. Теми людьми, которые появляются, когда шумно, неразбериха или неопределенность. Теми, кто знает мою историю, мои недостатки, мои вредные привычки и любит меня несмотря ни на что. Теми, кто заставляет меня смеяться, когда я забываю, как это делать, и поддерживают меня, когда я чувствую себя потерянной. Семья — это место, где мне не нужно притворяться. Мне позволено быть уставшей, честной, эмоциональной, тихой, сильной. Это место, где любовь не является сделкой или условностью, она просто есть. Я люблю свою семью», — написала артистка.