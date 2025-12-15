Звезда «Зачарованных» опубликовала редкое фото с мужем и детьми

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано показала поклонникам редкое семейное фото. Актриса снялась с мужем и детьми на яхте во время их совместного отдыха и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость публично призналась своим самым близким людям в любви.
«Я много думала о том, как мне повезло быть окруженной своей семьей. Не идеальной версией. А настоящей. Теми людьми, которые появляются, когда шумно, неразбериха или неопределенность. Теми, кто знает мою историю, мои недостатки, мои вредные привычки и любит меня несмотря ни на что. Теми, кто заставляет меня смеяться, когда я забываю, как это делать, и поддерживают меня, когда я чувствую себя потерянной. Семья — это место, где мне не нужно притворяться. Мне позволено быть уставшей, честной, эмоциональной, тихой, сильной. Это место, где любовь не является сделкой или условностью, она просто есть. Я люблю свою семью», — написала артистка.
С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.
Ранее звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы.