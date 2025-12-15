Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Зачарованных» опубликовала редкое фото с мужем и детьми

Актриса Алисса Милано показала редкое фото с семьей
Алисса Милано с мужем и детьми / фото: соцсети
Алисса Милано с мужем и детьми / фото: соцсети

Звезда «Зачарованных» Алисса Милано показала поклонникам редкое семейное фото. Актриса снялась с мужем и детьми на яхте во время их совместного отдыха и поделилась кадром в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Знаменитость публично призналась своим самым близким людям в любви.

«Я много думала о том, как мне повезло быть окруженной своей семьей. Не идеальной версией. А настоящей. Теми людьми, которые появляются, когда шумно, неразбериха или неопределенность. Теми, кто знает мою историю, мои недостатки, мои вредные привычки и любит меня несмотря ни на что. Теми, кто заставляет меня смеяться, когда я забываю, как это делать, и поддерживают меня, когда я чувствую себя потерянной. Семья — это место, где мне не нужно притворяться. Мне позволено быть уставшей, честной, эмоциональной, тихой, сильной. Это место, где любовь не является сделкой или условностью, она просто есть. Я люблю свою семью», — написала артистка.

С 2009 года Милано замужем за спортивным агентом Дэвидом Баглиари. Их сыну Майло 14 лет, а дочери Элизабелле 11 лет.

Ранее звезда «Зачарованных» показала фото со своей свадьбы.