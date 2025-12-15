«Он человек совестливый. Кто с ним работал знают, он всем помогал. Его все любили. Кстати о падении… Выпить он всегда любил, но это никак не мешало работе. А как только он связался с демонами, которые делали “Гражданин и поэт”, все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — отмечал Охлобыстин.