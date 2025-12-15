Иван Охлобыстин — один из немногих, кто поддерживал Михаила Ефремова после смертельного ДТП, виновником которого он стал. Однако сейчас, по словам звезды «Интернов», они не общаются.
Ефремов весной 2025 года вышел из тюрьмы по УДО и пока избегает встреч с коллегами и друзьями. Охлобыстин отметил, что его приятель дистанцировался.
«Да, он полон энергии, он должен делать спектакль. Это то, что я знаю. Но он очень дистанцировался, по известным нам причинам, а я не нахожу в себе дерзости его отвлекать, как все остальные. Он дистанцировался, можно понять его, тяжело все это», — цитирует актера «СтарХит».
До этого звезда картины «Простоквашино» говорил, что, несмотря на скандальную историю, Ефремов все равно остается для него другом и кумом. Напомним, Михаил Олегович — крестный отец старшей дочери Охлобыстина.
Актер ранее говорил, что его друга поддерживали приятели, потакавшие его слабостям.
«Он человек совестливый. Кто с ним работал знают, он всем помогал. Его все любили. Кстати о падении… Выпить он всегда любил, но это никак не мешало работе. А как только он связался с демонами, которые делали “Гражданин и поэт”, все и случилось. Его окружение сделало все для того, чтобы он упал», — отмечал Охлобыстин.
После выхода на свободу Михаил Олегович вернулся к работе. Сейчас он входит в труппу театра «Мастерская 12», худруком которого является Никита Михалков. Режиссер пригласил актера на главную роль в постановку «Без свидетелей». В спектакле также принимает участие Анна Михалкова. Премьера постановки состоится зимой 2026 года.
Ранее Никита Михалков рассказал, что происшествие, из-за которого Михаил Ефремов отбывал срок в тюрьме, было естественным следствием его образа жизни.