Балет «Щелкунчик» МАМТа покажут в режиме реального времени в кино

Присоединиться к просмотру смогут зрители по всей стране: балет будет доступен в режиме реального времени более чем в 300 кинозалах и на других арт-площадках в свыше чем 100 городах России. Участники проекта — крупнейшие киносети «КАРО», «Формула Кино/Синема Парк» и «Москино».