Балет «Щелкунчик» МАМТа покажут в режиме реального времени в кино

21 декабря в 12:00 по московскому времени в киноцентре «Октябрь» состоится прямая трансляция новогоднего балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.
Присоединиться к просмотру смогут зрители по всей стране: балет будет доступен в режиме реального времени более чем в 300 кинозалах и на других арт-площадках в свыше чем 100 городах России. Участники проекта — крупнейшие киносети «КАРО», «Формула Кино/Синема Парк» и «Москино».
История Мари и заколдованного Принца (Щелкунчика) — это притча о взрослении, любви и отваге. В хореографии постановщика Юрия Посохова сочетается академическая лексика с живой драматургией. При этом балет соединяет традиции одного из старейших музыкальных театров столицы и новаторский подход, оставаясь доступным и понятным.
Особое место в спектакле отведено образу Дроссельмейера. 21 декабря эту партию исполнит художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин, который выйдет на сцену после двухлетнего перерыва специально для зрителей прямой трансляции.
Сценография и костюмы Полины Бахтиной создают визуальную логику спектакля: сценическое пространство оформлено в виде гигантской книги, в этом мире оживают куклы и игрушки, а каждая сцена существует на грани реальности и сна. За дирижерским пультом — Ариф Дадашев.
Проект «Театр в кино» задуман и реализован телеканалом «Россия-Культура», ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией Кино. Арт. Про.
