Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Балет «Щелкунчик» МАМТа покажут в режиме реального времени в кино

В рамках проекта «Театр в кино» знаменитый балет можно будет посмотреть на больших экранах
Балет «Щелкунчик» МАМТа
Балет «Щелкунчик» МАМТа

21 декабря в 12:00 по московскому времени в киноцентре «Октябрь» состоится прямая трансляция новогоднего балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» в постановке Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Присоединиться к просмотру смогут зрители по всей стране: балет будет доступен в режиме реального времени более чем в 300 кинозалах и на других арт-площадках в свыше чем 100 городах России. Участники проекта — крупнейшие киносети «КАРО», «Формула Кино/Синема Парк» и «Москино».

Балет «Щелкунчик» МАМТа
Балет «Щелкунчик» МАМТа

История Мари и заколдованного Принца (Щелкунчика) — это притча о взрослении, любви и отваге. В хореографии постановщика Юрия Посохова сочетается академическая лексика с живой драматургией. При этом балет соединяет традиции одного из старейших музыкальных театров столицы и новаторский подход, оставаясь доступным и понятным.

Особое место в спектакле отведено образу Дроссельмейера. 21 декабря эту партию исполнит художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин, который выйдет на сцену после двухлетнего перерыва специально для зрителей прямой трансляции.

Балет «Щелкунчик» МАМТа
Балет «Щелкунчик» МАМТа

Сценография и костюмы Полины Бахтиной создают визуальную логику спектакля: сценическое пространство оформлено в виде гигантской книги, в этом мире оживают куклы и игрушки, а каждая сцена существует на грани реальности и сна. За дирижерским пультом — Ариф Дадашев.

Проект «Театр в кино» задуман и реализован телеканалом «Россия-Культура», ведущими российскими театрами и дистрибуторской компанией Кино. Арт. Про.

С подробной афишей театральных постановок на большом экране можно ознакомиться здесь.