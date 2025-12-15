Фильм «Невероятные приключения Шурика» стал лидером проката в выходные

Ремейк советского кинохита «Невероятные приключения Шурика», по предварительным данным, возглавил российский прокат на минувшей неделе. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Переосмысление комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец в главных ролях заработало 121 млн рублей и привлекло 259 тысяч зрителей.
Лидер прошлой недели «Волчок» оказался по итогам уикенда на втором месте, криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» — на третьем.
Другая новинка проката, продолжение анимационной франшизы «Три кота. Путешествие во времени», стартовала в кинотеатрах на четвертой строчке рейтинга и собрала около 72 млн рублей.