Фильм «Невероятные приключения Шурика» стал лидером проката в выходные

Ремейк советского кинохита возглавил российский прокат

Ремейк советского кинохита «Невероятные приключения Шурика», по предварительным данным, возглавил российский прокат на минувшей неделе. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Переосмысление комедии «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» с Тимуром Батрутдиновым и Мариной Кравец в главных ролях заработало 121 млн рублей и привлекло 259 тысяч зрителей.

Лидер прошлой недели «Волчок» оказался по итогам уикенда на втором месте, криминальный триллер «Иллюзия обмана 3» — на третьем.

Другая новинка проката, продолжение анимационной франшизы «Три кота. Путешествие во времени», стартовала в кинотеатрах на четвертой строчке рейтинга и собрала около 72 млн рублей.