Звезда «Универа» показала фигуру в бикини

Звезда сериала «Универ» Наталья Рудова продемонстрировала фигуру в купальнике. Актриса разместила видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
42-летняя знаменитость недавно улетела на отдых в Дубай. В новом ролике актриса пританцовывала на пляже. Артистка позировала перед камерой в черном бикини, солнцезащитных очках и кепке. Звезда сериала «Универ» сидела на пляже с распущенными волосами и без косметики.
Накануне звезда опубликовала в личном блоге фото, где стояла перед зеркалом в черном комплекте, который состоял из откровенного топа и мини-юбки. Артистка добавила к образу солнцезащитные очки, кепку, бежевую сумку и коричневые кожаные тапки Hermes. Звезда сериала «Универ» позировала с распущенными волосами и без макияжа.
Ранее 43-летняя Наталья Рудова в мини-платье с голой спиной снялась на отдыхе.